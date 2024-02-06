أول شهر شعبان 2024.. «الإفتاء» تعلن الموعد السبت المقبل

ينتظر جموع المسلمين في مختلف بقاع الأرض معرفة موعد أول شهر شعبان 2024، استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شعبان الأسبوع المقبل، لتحديد أول أول شهر شعبان 2024.

استطلاع هلال أول شهر شعبان 2024

وأوضحت دار الإتاء أن إعلان نتيجة استطلاع هلال أول شهر شعبان 2024 مساء سيكون يوم السبت 29 رجب 1445هجريا والموافق 10 فبراير 2024، وفقا للصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعاء رؤية الهلال

ووفق دار الإفتاء المصرية، فإنه يسن الدعاء عند رؤية هلال الشهر الهجري، وذلك للحديث النبوي، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: (اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ) رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: (اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ).