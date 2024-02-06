رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أول شهر شعبان 2024.. «الإفتاء» تعلن الموعد السبت المقبل

كتب:

رؤى ممدوح
03:51 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

ينتظر جموع المسلمين في مختلف بقاع الأرض معرفة موعد أول شهر شعبان 2024، استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شعبان الأسبوع المقبل، لتحديد أول أول شهر شعبان 2024. 

استطلاع هلال أول شهر شعبان 2024 

وأوضحت دار الإتاء أن إعلان نتيجة استطلاع هلال أول شهر شعبان 2024 مساء سيكون يوم السبت 29 رجب 1445هجريا والموافق 10 فبراير 2024، وفقا  للصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعاء رؤية الهلال

ووفق دار الإفتاء المصرية، فإنه يسن الدعاء عند رؤية هلال الشهر الهجري، وذلك للحديث النبوي، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: (اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ) رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: (اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ).

 

 

 

اقرأ المزيد:

دار الإفتاء عن «الإسراء والمعراج»: وقعت حقيقة وحدثت يقظة ويستحب إحياؤها بالطاعات

دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج

مناسك العمرة خطوة خطوة بالصور.. دار الإفتاء توضح

قيادات دينية من «سنغافورة» تشيد بتطوير خدمات دار الإفتاء المصرية

هل يشعر الميت بمن يزوره؟.. دار الإفتاء تجيب
بقلم رؤى ممدوح