موعد هلال شهر شعبان وأول أيام رمضان 2024.. 30 يوما أم 29

تساؤلات كثيرة يبحث عنها المواطنون للتعرف على موعد هلال شهر شعبان وأول أيام رمضان 2024، وهو الأمر الذي يتم تحديده من خلال دار الإفتاء المصرية، وفقا للحسابات الفلكية التي يعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان، بعد 7 أيام، وتحديدًا في العاشر من شهر فبراير الجاري عام 2024.

موعد هلال شهر شعبان وأول أيام رمضان

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن موعد هلال شهر شعبان وأول أيام رمضان، يُولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ، 10 فبراير 2024، وهو الموافق «يوم الرؤية»، حيث يبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

والحسابات الفلكية يعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك يكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكياً يوم الأحد، 11 فبراير 2024، ووفقًا لإمساكية رمضان التي أعدها القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2024، عام 1445هجريا، سيكون الاثنين 11 من شهر مارس المقبل.

كما عدد أيام رمضان 2024؟

ومن التساؤلات المُتكررة بشأن عدد أيام شهر رمضان 2024، وهل سيكون كاملًا 30 يوما، أم 29 يوما، فبحسب الحسابات الفلكية فإن الشهر الفضيل يكون 30 يوما لهذا العام 1445 هجريًا، وفقا للحسابات الفلكية يتبقى ما يقرب من 38 يوما على موعد شهر رمضان 2024.

أطول أيام الصيام في شهر رمضان 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2024 التي أعدها القومي للبحوث الفلكية، سيكون أطول أيام الصيام في شهر رمضان 2024، هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 30 رمضان، حيث يبلغ عدد ساعات الصيام وقتها مدته 14 ساعة و14 دقيقة.