«القومي للإعاقة» يشيد بـ«حالة خاصة»: خلق حالة من الوعي بين المواطنين

تابع العديد من المواطنين مسلسل «حال خاصة» الذي تم بث حلقاته عبر منصة «watch it»، وتفاعل معه الكثيرين، وجاء المسلسل يعبر عن مرضى التوحد، إذ تدور أحداثه حول «نديم» والذي يقدم دوره الفنان طه الدسوقي، وهو شاب يعاني من التوحد ولكنه تمكن من النجاح في المحاماة.

مسلسل حالة خاصة

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمسلسل حالة خاصة، وبدور الفنان طه الدسوقي في تقديم شخصية الشاب الذي يعاني من طيف التوحد واتقان كافة تفاصيل الشخصية، مما أدى إلى تعريف المواطنين بمرضى التوحد عن قرب.

وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مسلسل حالة خاصة نجح في خلق حالة من الوعي بين المواطنين بقدرة أصحاب مرض التوحد على النجاح وإتقان ما يُوكل إليهم من أعمال، وتميزهم بقدرات الذهنية عالية لابد من العمل على استغلالها في المجالات المختلفة، والاستفادة من هذه القدرات في الأعمال المختلفة.

دور الدراما والسينما في التوعية

وأوضحت المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تجربة مسلسل حالة خاصة أثبتت أن للدراما والسينما دور مهم في رفع الوعي حول أي قضية، ولا يمكن إنكار دورهم في التوعية بذوي الهمم وأهمية التعامل معهم بأدمية ومنحهم حقوقهم في المجتمع، وتسليط الضوء على قدراتهم، وكذا معانتهم.

وأكدت أن المجلس يدعم المحتوى الدرامي والسينمائي الذي يتناول قضايا ذوي الهمم، ويعمل على التعاون مع العديد من العاملين على صناعة الدراما والسينما، حتى يتمكنوا من إنتاج مادة معبرة بشكل دقيق عن ذوي الإعاقة، إيمانا من المجلس في دور الدراما للمساعدة في التوعية بذوي الهمم.