هل نشاهد جزءا ثانيا من مسلسل حالة خاصة؟.. مخرج العمل يجيب

حقق مسلسل «حالة خاصة» نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد عرضه على منصة «WATCH IT»، إذ نال نسبة مشاهدة عالية وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مدار أسابيع عرضه.

حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل حالة خاصة

وانتهى مسلسل «حالة خاصة» الأسبوع الماضي من عرض حلقاته كاملة، وبدأ الجمهور يطالب بتقديم جزء ثان للعمل، بعد أنَّ تعلقوا بالشخصيات الموجودة داخل المسلسل، وذلك عبر منصات السوشيال ميديا.

وتعليقًا على ذلك، قال عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه سعيد بردود فعل الجمهور حول العمل، إذ أنَّ ردود الفعل فاقت توقعاته، موجهًا الشكر لجميع أبطال العمل بسبب جهدهم الكبير لخروج المسلسل بهذا الشكل الجيد.

وأوضح «النجار» أنَّ لا يعلم حتى الآن هل سيكون هناك جزء ثان لمسلسل حالة خاصة أم لا، وأن القرار في يد الشركة المنتجة.

مسلسل لحظة غضب

وأشار عبدالعزيز النجار إلى أنّه في الوقت الحالي مشغول بتصوير مسلسله الجديد «لحظة غضب»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024 على منصة «WATCH IT»، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبدالرحمن، على قاسم، والعمل من تأليف مهاب طارق.