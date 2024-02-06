أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في الأسواق.. «الفراخ بكام؟»

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-2-2024 استقرارًا ملحوظا في الأسواق والمنافذ، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 91 جنيها، وتواصل الدولة المتابعة الرقابية على الأسواق والمحلات، ووفقا لبورصة الدواجن اليوم ترصد «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات من خلال السطور التالية:

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم 91 جنيها للكيلو الواحد في الأسواق.

أسعار الفراخ الساسو

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم ما بين 110 إلى 111 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعرالكتكوت الأبيض ما بين 30 جنيها إلى 30.25 جنيه، بينما بلغ سعر كتكوت ساسو بيور ما يقرب من 6 جنيهات إلى 7 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو ما يقرب من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات في الأسواق، وبلغ سعر الكتكوت البلدي ما بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الهجين ما بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما يقرب من 146 جنيها إلى 147 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما يتراوح بين 148 جنيها إلى 149 جنيه، وبلغ سعر البيض البلدي ما يتراوح سعره من 144 جنيها إلى 145 جنيها.