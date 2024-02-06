«اتحاد منتجي الدواجن»: 3 عوامل رئيسية تضمن تراجع الأسعار خلال 40 يوما

علّق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على تراجع أسعار الخامات والأعلاف، وموعد تأثيرها على المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك.

وقال «الزيني» خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «بالفعل بدأنا نشهد تراجعات في أسعار الأعلاف بواقع 4 آلاف جنيه في الفول الصويا و1000-1500 للذرة بتأثر مباشر لسعر صرف الدولار».

وأردف أن الأعلاف هي المكون الرئيسي في العملية الإنتاجية في الدواجن، وتصل نسبتها إلى 75% بينما النسبة الباقية تتعلق بالأدوية والمكملات واللقاحات، خاصة أن سلعة الدواجن هي سلعة حية وغير قابلة للتخزين أو الاحتكار.

تراجع أسعار الدواجن

وأوضح أن عملية تراجع الأسعار يأتي بعد تحقيق ثلاثة شروط، هي استمرار تراجع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء، وتوافر الدولار، واطمئنان المربي، متابعا: «تراجع الأسعار متوقف على استمرار الانخفاض، ويحتاج لوقت مع وجود اطمئنان بالاستقرار في سعر الصرف، وأن يكون انخفاض مستمرا، إلى جانب توافر الدولار لأنه متوفر خارج الإطار المصرفي، لأن السوق السوداء تؤدي لتشوهات وتذبذبات».

وذكر أنه في حال تحقق العوامل السابقة قد يتطلب الأمر فترة ما بين 35-40 يوما حتى تتراجع الأسعار مع استمرار دورات الإنتاج خاصة أن الدواجن سلعه إستراتيجية، وهي مصدر البروتين الأول، مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مضيفا: «الفترة القادمة تعتمد على توفر الأعلاف وبأسعار مناسبة والنهاردة كان فيه عد من البنوك بتدبير العملة».

ولفت إلى أن أسعار الدواجن حاليا لا ترضي اتحاد منتجي الدواجن: «إحنا مش راضيين عن الأسعار لأنها فوق طاقة المواطن، لكن للأسف هي تكلفة الخامات من الأعلاف واللقاحات والأدوية التي ارتفعت بنسبة 300% خلال الأشهر الماضية، والأعلاف تمثل 75% من التكلفة وتشهد تذبذبات وارتفاعات».