احذري «لبن الزعل».. يصيب طفلك الرضيع بمخاطر صحية

منذ أولى أيام الحمل تبحث الأمهات عن طرق الاعتناء بجنينها وتستعد ليوم الولادة وتبحث عن الأطعمة الأفضل، ولكن لظروف ما ولتقلبات الحياة قد تصاب الأم بالحزن عقب الولادة أو بسبب اكتئاب الولادة، وهو ما قد ينتج عنه لبن الزعل، وما لا تعرفه الكثير من الأمهات، إذ أنه إذا تناوله طفلك الرضيع قد يسبب له مخاطر صحية عديدة، حسبما أثبتت الدراسات العلمية الحديثة.

ماذا يحدث إذا رضع الطفل لبن زعل؟

ومن جانبه قال أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الحزن يؤثر على لبن الأم، إذ أنه يزيد من هرمون الكورتيزول بالجسم: «الحزن بيزيد هرمون التوتر في الجسم، بسبب أنه يؤثر على مستويات سريان الدم، وده بيأثرعلى لبن الأم، وبيسبب مخاطر للطفل».

هل الطفل الرضيع يشعر بحزن أمه؟

وأضاف «الحسيني»، أن الحزن يدفع الطفل إلى رفض اللبن أو تقيئه، وقد يستمر هذا لفترة طويلة، ويزداد كلما زادت فترات القلق، وردًا على أن هل الطفل الرضيع يشعر بحزن أمه؟، أوضح أنه يستطيع تمييز رائحته وصوت والدته ويعرف غضبها الشديد، وهذا يسبب مخاطر صحية من فقدان الوزن للرضيع والتأثير على أعضاء جسمه.

كيف أتخلص من لبن الزعل؟

من جانبها قالت الدكتورة ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، لـ«الوطن»، إن هناك عدة أشياء تفعلها الأم لدفع الاكتئاب والتخلص من لبن الزعل، منها:

- اتباع نظام غذائي صحي.

- الحصول على أكبر قدر من الراحة.

- طلب المساعدة من الأسرة والأصدقاء لدفع الاكتئاب والحزن.

- المشي يساعد على التخلص من الطاقة السلبية.

- شرب المياه لعلاج الحالة النفسية للجسم.

- التنفس العميق للشعور بالارتياح.

- العلاج النفسي.