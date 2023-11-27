قانوني يوضح حقوق الزوجة عند الطلاق.. منها أجر الرضاعة و3 نفقات

كفل القانون المصري للمرأة بعد الطلاق، حقوقها الشرعية والقانونية، التي وردت بنص قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، من بينها الحق في الحصول على نفقة المتعة، أجر الرضاعة، ونفقة الصغار، وأجر الحضانة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق

وفي هذا الصدد، قال المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الزوجة بعد الطلاق يحق لها الحصول على نفقة المتعة، والتي يحكم فيها القاضي للمطلقة بنفقة لا تقل عن سنتين بحد أدنى ودون حد أقصى، بالإضافة إلى نفقة العدة، والتي تعادل فترة العدة من الطلاق سواء بائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى وتقدر بحوالي 3 أشهر.

قائمة المنقولات الزوجية

وأضاف المحامي بالاستئناف العالي، أن المطلقة لها الحق في الحصول على مؤخر الصداق المدون في قسيمة الزواج، وموقع عليه الزوج بخط يده، بالإضافة إلى الاحتفاظ بجميع محتويات شقة الزوجية، المدونة بقائمة المنقولات الزوجية وموقع عليها من قبل الزوج، موضحا أنه في حالة امتناع الزوج عن رد قائمة المنقولات الزوجية يتعرض للحبس، مشيرا إلى أنه في حالة بيع الزوج أحد منقولات الزوجية، يحق للزوجة أن تحرر ضده محضر تبديد وتكون جنحة وعقوبتها الحبس قد تصل لـ3 سنوات.

نفقة الأولاد

وأشار «عسكر» إلى أنه في حالة وجود أطفال يحق للزوجة الحاضنة، أن تحتفظ بمسكن الزوجية، أو تتقاضى أجر مسكن، بالإضافة إلى حقها في الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وتقاضي نفقة شهرية للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة وتستمر النفقة حتى انتهاء حضانة الأطفال، مضيفا أن المطلقة تتقاضى بعد الطلاق مصاريف تعليم الأطفال من الأب، موضحا أنه في حالة رفض الأب التكلف بمصاريف تعليم أبنائه، يحق للزوجة أن تقيم دعوى ضده كونها حقا أساسيا للأطفال عليه.

وتابع: «الأب يلتزم بدفع أي تكاليف علاج يحتاجها الأطفال، ومن حق المطلقة أن تقاضي الأب في حالة امتناعه دفع مصاريف الرعاية الصحية للأبناء، بالإضافة إلى حقها في تقاضي مبلغ نظير كسوة الأطفال لاحتياجهم للملابس سواء في الصيف أو الشتاء، مؤكدا أنه يحق للمطلقة أجر رضاعة، في حال كانت الأطفال رضع.