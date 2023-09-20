للمقبلات على الإنجاب.. موعد كورس «الرضاعة الطبيعية.. المبادئ والحقائق»

أعلنت مكتبة مصر العامة عن دورة تدريبية لتعليم الأمهات وتحديدا حديثات الأمومة والمقبلات عليها كيفية إرضاع الطفل والتي تأتي تحت عنوان «الرضاعة الطبيعية المبادئ والحقائق».

وتأتي دورة الرضاعة الطبيعية ضمن حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية التي يتبناها المعهد القومي للتغذية تحت رعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وبدعم من مجموعة من الجهات الدولية والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ندوة «الرضاعة الطبيعية المبادئ والحقائق» من مكتبة مصر العامة، على هذا النحو:

ندوة الرضاعة الطبيعية المبادئ والحقائق

- الندوة متاحة لكل الأمهات الجدد والسيدات للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية.

- الندوة تعقد غدا الخميس الموافق 21 - 9 - 2023 الساعة 12 ظهرا.

- يقدم الدورة كل من الدكتورة جيهان فؤاد منسق مبادرة أسبوع الرضاعة الطبيعية، وعميد المعهد القومي للتغذية السابق، وأستاذ طب الأطفال والتغذية الإكلينيكية، واستشاري دولي الرضاعة الطبيعية، والدكتورة غادة سيد استشاري الأطفال والرضاعة الطبيعية، واستشاري التغذية العلاجية ESPEN، ومنسق الشبكة الدولية لتغذية الرضع، والدكتورة أمل الطويل دكتوراه واستشاري طب الأطفال، والاستشاري الدولي في الرضاعة الطبيعية، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق والمنسق الدراسي للجمعية المصرية للرضاعة الطبيعية، وزميل وعضو مجلس إدارة أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية.

- تعقد الدورة داخل قاعة ندوات مكتبة مصر العامة بالدور الثالث.