انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم.. اعرف الطن بكام

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في مصر بالمصانع والشركات المختلفة بعد حالة الاستقرار التي شهدتها في بداية التعاملات الصباحية، ويتابع أسعار الحديد قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي للتعرف على مستجداته.

سعر الحديد اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر بعد الانخفاض الكبير الذي شهده، حسبما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لأسعار مواد البناء منذ قليل.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 54 ألفا و776 جنيها للطن الواحد، وذلك بتراجع قيمته 1447 جنيها في الطن.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 565 ألفا و28 جنيها للطن، وذلك بتراجع قيمته 1795 جنيها في الطن.

سعر الأسمنت الرمادي

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الأسمنت تراجعا، إذ بلغ اليوم طن الأسمنت الرمادي 2406 جنيهات بانخفاض 61 جنيها.