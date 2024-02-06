انطلاق البرنامج الدعوي «اغتنام مواسم الخيرات» في 37 مسجدا بكفر الشيخ اليوم

تنطلق فعاليات البرنامج الدعوي «اغتنام مواسم الخيرات»، ضمن نشاط «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العشاء في 37 مسجدا بمحافظة بكفر الشيخ، ضمن 1119 مسجدا ينطلق بهم البرنامج على مستوى الجمهورية، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك خلال شهر فبراير.

اغتنام مواسم الخيرات

ووفقاً لما أعلنته مديرية أوقاف كفر الشيخ، فإنّ البرنامج الدعوي «اغتنام مواسم الخيرات» يتم تنفيذه كالتالي:

1- الثلاثاء 25 رجب - 6 فبراير: موضوع «فريضة الصلاة.. أهميتها وفضلها».

2- الثلاثاء 3 شعبان - 13 فبراير: موضوع «المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات».

3- الثلاثاء 10 شعبان - 20 فبراير: موضوع «تحويل القبلة.. دروس وعبر».

4- الثلاثاء 17 شعبان 1445 - 27 فبراير : موضوع «شهر القرآن.. فضائل وآداب».

أسماء مساجد كفر الشيخ التي ينطلق بها البرنامج

وينطلق البرنامج الدعوي «اغتنام مواسم الخيرات» عقب صلاة العشاء في 37 مسجداً بمحافظة بكفر الشيخ كالآتي:

1- مسجد سيدي طلحة بكفر الشيخ.

2- مسجد سيدي عمر الشناوي بكفر الشيخ.

3- مسجد سيدي باشا بقلين.

4- مسجد سيدي عبد الوهاب بمطوبس.

5- المسجد الكبير بسيدي سالم.

6- مسجد السلاهيب الكبير بالحامول.

7- المسجد الكبير بأريمون.

8- مسجد الخزعلي بقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ.

9- مسجد المعهد الديني بفوه.

10- المسجد الكبير بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ.

11- مسجد أبو شعرة بفوه.

12- مسجد عمر بن الخطاب بفوه.

13- مسجد سيدي نصر بمسير.

14- مسجد السلام بسيدي غازي.

15- المسجد الشرقي بقرية دقلت بمركز كفر الشيخ.

16- مسجد المدينة المنورة بدسوق.

17- مسجد المعز بالحامول.

18- مسجد عبد الرحمن البيلي ببيلا.

19- مسجد حامول السعيد بالحامول.

20- مسجد الشريف بدسوق.

21- مسجد شباس الملح بدسوق.

22- مسجد عباد الرحمن بقرية فرامون بمركز دسوق.

23- مسجد عبد الرحمن الرفاعي ببيلا.

24- مسجد السادة الشهاوية بقرية برمبال بمركز مطوبس.

25- مسجد أبو بكر الصديق بمركز بلطيم.

26- مسجد الشهيد زايد بقرية المندورة بمركز دسوق.

27- مسجد أبو قايد بقرية الضبعة بمركز الرياض.

28- المسجد الكبير بقرية الرصيف بمركز الرياض.

29- مسجد العمرانية الكبير بالعمرانية.

30- المسجد البرهامي بدسوق.

31- مسجد عبد المقصود الرفاعي بقرية دمرو بمركز سيدي سالم.

32- المسجد الجديد بقرية الحدادي بمركز سيدي سالم.

33- مسجد الاتحاد بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم.

34- المسجد الكبير بقرية سد خميس بمركز سيدي سالم.

35- المسجد الكبير بقرية أبو غنيمة بمركز سيدي سالم.

36- مسجد الإحسان بقلين المحطة.

37- مسجد حسان بقلين البلد.