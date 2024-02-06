جناح حلايب وشلاتين يخطف الأنظار بالحرف اليدوية والتراثية بمعرض الكتاب

قدم برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «dmc» تقريرًا تليفزيونيا، بعنوان «بالحرف اليدوية والتراثية.. جناح حلايب وشلاتين يخطف الأنظار بمعرض الكتاب»، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

فعاليات على مدار 7 سنوات

وخلال التقرير، قالت إحدى السيدات المشاركات إن فعالية الحرف اليدوية والتراثية كانت متواجدة على مدار 7 سنوات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرة إلى أن الهدف منها أولًا هو الحفاظ على التراث المصري الأصيل المرتبط بمحافظتي البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، والهدف الثاني هو فتح مشروع صغير للمرأة المعيلة لمساعدتها على تدبير المعيشة.

الحرف اليدوية في معرض الكتاب

وأكملت: «المعرض بنشارك فيه بالحرف اليودية الخالصة المصنوعة من الجلود والخرز والأصداف لترسيخ التراث البدوي لحلايب وشلاتين، والحرفة دي موجودة من القدم وبنقوم على تنميتها وتطويرها بداية من دباغة الجلود حتي التصميم الهندسي للأشكال».

وأضافت: «الخامات المستخدمة في المصنوعات جميعها من الجلد الطبيعي والدباغة اليدوي والخرز والحرير، وبنصنع العقود والشنط والمحافظ، بخامات ممتازة، وكمان عشان نزود دخل المرأة ومساعدتها».