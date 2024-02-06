«التحالف الوطني» يطلق برنامجا لتأهيل 1000 متطوع من الكوادر الشبابية في الفيوم

أطلقت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، البرنامج الوطني لتأهيل 1000 متطوع من الكوادر الشبابية في الفيوم، لتنفيذ البحوث الاجتماعية الميدانية للحالات الإنسانية وطالبي الدعم والحماية الاجتماعية من الأسر الأكثر احتياجا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح التحالف الوطني أنّ البرنامج يستهدف تعزيز آليات الاستهداف الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال تنمية وبناء قدرات المتطوعين على مهارات التواصل الفعال.

مهارات البحث الميداني

وأضاف التحالف: «يستهدف التدريب إدارة المقابلة والملاحظة، ومهارات البحث الميداني، ومهارات تكوين فرق العمل وإدارتها، وقواعد التعامل والبروتوكول والإتيكيت الإنساني، والقواعد القانونية المنظمة لـ البحوث الاجتماعية، ومواثيق ومدونات السلوك للباحثين الاجتماعيين».