أبناء الكنيسة يرفعون شعار التحالف الوطني: «كتفنا في كتف أهلنا بفلسطين»

قال الدكتور صموئيل متياس، أمين الكشافة الكنسية المشاركة في تجهيز المساعدات المرسلة لغزة، أنّ أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، قد دعت أبناء الكنيسة للمشاركة في هذا الحدث الإنساني، بناءً على توجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإرسال مساعدات لأهل غزة.

المساعدات المقدمة من الكنيسة لأهل غزة

وأوضح «متياس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المساعدات المقدمة من الكنيسة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تشمل بطاطين ومراتب وملابس شتوية للأطفال وغيرها من المستلزمات، والتي كان يتم تجميعها في مخزن الأسقفية بمدينة نصر.

ولفت أمين فريق الكشافة الكنسية، إلى أنّ المشاركة في تجهيز المساعدات جاءت من فئات عمرية مختلفة حبًا في مساعدة أهالي غزة، حيث يشارك خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة.

وأضاف: «تلك المساعدات تعبر عن تضمامنا مع أخواتنا من أهل غزة، حتى لو كانت تمثل ولو جزء بسيط من احتياجاتهم في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مشاركة الشباب المصري في تجهيز تلك المساعدات ما هو إلا أنعكاس لتبني واهتمام الشباب بالقضية الفلسطينية».

الكنيسة تصلي من أجل وقف الحرب

أشار إلى أنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تصلي من أجل وقف الحرب، والاعتداءات الوحشية على أهل غزة والأطفال.

فيما قالت كارن ألبير، أحد المتطوعين، لـ«الوطن»، إننا اليوم سعداء بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني، حتى لو كان بدور بسيط هو تعبئة المساعدات والتي تتضمن البطاطين والملابس والمراتب.