التحالف الوطني يسلم أجهزة كهربائية ومساعدات للأسر الأكثر احتياجا

سلم المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني، أجهزة وأثاث لـ30 أسرة من الأكثر احتياجا؛ وذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها راعي مصر لتوزيع المساعدات.

تسليم أجهزة كهربائية للأسر

وتحدث أمير فوزي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مع الأسر خلال التسليم، الذين عبروا عن فرحتهم الشديدة بالحصول على هذه الأجهزة والأثاث، وتقديم المساعدة لهم.

كما شهدت الاحتفالية أجواء مبهجة وزغاريد وسعادة ظهرت على وجود جميع الأسر الموجودة.