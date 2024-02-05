عبرت مارينا إبراهيم، إحدى العرائس المستفيدات من مساعدات التحالف الوطني ومؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، عن فرحتها بالأجهزة الكهربائية والمساعدات التي حصلت عليها من قبل المؤسسة.

إحدى مستفيدات التحالف الوطني: مبسوطة جدا بالمساعدات

وتابعت مارينا لـ«الوطن» بشكر المؤسسة والتحالف الوطني على ما قدموه من مساعدات، قائلة: «المؤسسة ساعدتني بتلاجة وغسالة بوتاجاز ومروحتين، كما عبرت عن سعادتها الشديدة بالأجواء، وبحصولها على هذه المساعدات».

وتنظم مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية لتوزيع عدد من الأجهزة والأثاث للأسر الأكثر احتياجا، وذلك بحضور 30 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا التي تقدم لها المؤسسة الدعم بمختلف صوره وأشكاله، وبحضور المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني.