تفاصيل جلسة تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر | عاجل

عاجل.. في جلسة وزير الرياضة.. حسام حسن يتعهد بعدم العصبية وتطبيق العدالة بين اللاعبين

شهدت جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع حسام حسن عميد لاعبي العالم السابق، والمنتظر الإعلان عن توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الاتفاق على بعض الأمور.

وعلم "الوطن سبورت"، أن حسام حسن تعهد لوزير الشباب والرياضة، بعدم الخروج عن النص والعصبية أو افتعال المشاكل سواء مع اللاعبين أو المنتخبات المنافسة، وكذلك عدم الانسياق وراء انتقادات الجماهير.

حسام حسن يتعهد بإحداث طفرة مع منتخب مصر

كما تعهد حسام حسن، بإحداث طفرة في منتخب مصر وقيادته لاعتلاء عرش القارة الأفريقية من جديد، والتعامل بحيادية بين جميع اللاعبين وتطبيق العدالة في الاختيارات.

وكان مسؤولي اتحاد الكرة بالاتفاق مع وزارة الرياضة خلال الساعات الماضية اتفقوا على تولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب مصر بشكل رسمي على أن يكون الإعلان خلالل الساعات القليلة المقبلة.