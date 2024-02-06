3 مرشحين لمساعدة حسام حسن في تدريب منتخب مصر

دخل 3 مدربين مصريين دائرة الترشيحات للعمل ضمن الجهاز المعاون لحسام حسن، المرشح الأقرب لقيادة منتخب مصر، خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن منصبه بعد الفشل في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وعلم «الوطن سبورت» أنه بالرغم من إعلان اتحاد الكرة، تعيين محمد يوسف، مدربًا عامًا في الجهاز الفني لمنتخب مصر إلا أن هناك بدائل تحسبًا لرفض التوأم العمل مع محمد يوسف أو العكس.

ما هي بدائل محمد يوسف في الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

ويأتي علاء ميهوب وعبدالظاهر السقا، أبرز المرشحين على طاولة اتحاد الكرة من أجل تولي منصب المدرب العام مع حسام حسن فور توليه المهمة، وذلك حال اعتذار محمد يوسف عن العمل مع المدرب الجديد خاصة أنه اتفق على المنصب بعدما علم أن المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون أجنبي الجنسية.

وبات حسام حسن، المدير الفني الحالي لفريق نادي فيوتشر، هو أقرب المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.