مدير «الأهرام للدراسات»: أمريكا تسلم بأهمية دور مصر في قضية فلسطين

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية إن من أهم الملفات على قائمة مهام أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط، الوصول إلى تهدئة خاصة في ظل استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للسباق الانتخابي.

وأضاف «فرحات» خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك تسليما أمريكيا واضحا بأهمية الدور المصري فيما يخص الوضع الفلسطيني بشكل عام وفي الأزمة الحالية بشكل خاص، وأصبح هناك تبنيا لوجهة النظر المصرية في أمور مثل رفض التهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية.

تقدير أمريكي لأهمية الدور المصري

وأشار إلى أن التقارب بين الموقف المصري والموقف الأمريكي يعد مؤشرا على تقدير أمريكي واضح لأهمية الدور المصري وضرورة إنهاء الصراع الحالي، وأن التنسيق بين الدولتين مكسب للدبلوماسية المصرية وسيساعد في الخروج من الأزمة الكبيرة في المنطقة.

الموقف الإسرائيلي يتسم بالتعنت

وأوضح «فرحات»، أنه في إطار المفاوضات حول تحرير الرهائن، أن الموقف الإسرائيلي لا يزال يتسم بدرجة كبيرة من التعنت، مضيفا أن هناك أطراف عربية أخرى تعمل مع الدولة المصرية للخروج من الأزمة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طرفا رئيسيا في العمل السياسي والدبلوماسي للوصول إلى هدنة إنسانية.