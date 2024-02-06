«حكايات رومانية».. مشروع تصوير فوتوغرافي بالمتحف اليوناني الروماني

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، اليوم، أن المتحف اليوناني الروماني يستضيف حاليا معرض «حكايات رومانية» وهو مشروع تصوير فوتوغرافي يصور عالمًا لا يزال فيه الرومان القدماء موجودين في الإسكندرية في خط زمني حديث موازٍ، موضحا أن المعرض سيستمر حتى يوم 9 فبراير الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

احتفال متحف بورسعيد باليوم العالمي للسرطان

وفي سياق متصل أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه استمرارا للدور الحيوي والفعال الذي يقوم به القطاع للمشاركة في المناسبات والفعاليات المختلفة فقد احتفل اليوم القسم التعليمي بمتحف بورسعيد القومي باليوم العالمي للسرطان الذي وافق أول أمس الأحد.

نصائح طبية

وأضاف قطاع المتاحف في بيان صحفي، اليوم، أن احتفالية متحف بورسعيد القومي باليوم العالمي للسرطان، شملت قيام القسم التعليمي بالمتحف بتقديم شرح مبسط للزوار من الأطفال عن أنواع الأطعمة المفيدة والأطعمة المسببة لمرض السرطان ومنها «الأندومي»، وذلك لتوعية النشأ بخطورة هذا المرض وكيفية الحفاظ على الصحة، فضلا عن عمل نشاط رسم وتلوين لبعض العناصر المجسمة من الخضار والفاكهة وتعريفهم بأهميتها الغذائية المهمة للأجسام.