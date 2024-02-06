مندوب العراق بمجلس الأمن: نرفض أي اعتداء على أراضينا

قال القائم بأعمال مندوب العراق بالأمم المتحدة، إن العراق يرفض أي اعتداء على أراضيه تحت ذرائع واهية، متابعا: «الاعتداءات على أراضينا تشكل تهديدا خطيرا لأمن العراق وسيادته».

العراق يحذر من توسع الصراع في المنطقة

وأضاف القائم بأعمال مندوب العراق بالأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العراق يحذر من توسع الصراع في المنطقة، وحكومة العراق تواصل مضيها في إقامة علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي.

وأشار إلى أن العراق يسعى إلى أن يكون عامل استقرار في محيطه الإقليمي والدولي، مردفا: «لن نسمح بجر العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة».

وتابع: «لا يمكن أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، والعراق يدين بشدة الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية».