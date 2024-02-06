رئيس التنظيم والإدارة: حريصون على اختيار أفضل العناصر المتقدمة للوظائف العامة

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يسير في إطار منظومة حديثة يحرص من خلالها على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيل المساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة.

التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

وأضاف الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز تقلل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن؛ إذ يقدم الراغب في الحصول على فرصة العمل عبر بوابة الوظائف الحكومية، التي تعد الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز، مؤكدا أنه لا يوجد مجال للمحسوبية أو الوساطة في الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف؛ إذ أنها اختبارات إلكترونية بنسبة 100%.

تسليم جميع الموظفين «تابلت» داخل منظومة العمل الداخلي الرقمي

وأشار الشيخ إلى أن الجهاز بذل مجهودات ضخمة في مجال التحول الرقمي، والتي أسفرت عن بدء عمل الجهاز يوم واحد من المنزل أسبوعيا بدءا من 12 سبتمبر الماضي، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز، وجاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة لاب توب أو تابلت وAPN «شبكة اتصال مؤمنة»، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.