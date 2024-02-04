رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024.. الأوراق والتخصصات المطلوبة في 7 جهات

يبذل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ قصارى جهده، لاستمرار رابط بوابة الوظائف الحكومية، استقبال طلبات التعيين في 7 جهات حتى 15 فبراير، بكل كفاءة على مدار الأربع وعشرين ساعة في اليوم.

إتاحة رابط بوابة الوظائف الحكومية طوال الـ24 ساعة في اليوم

وأعلن الجهاز، إتاحة رابط بوابة الوظائف الحكومية لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول والتعيين في الوظائف الحكومية في 7 جهات، وهيئات حكومية بنظام التعيين الدائم.

«الوطن» تواصل تقديم خدماتها لقرائها، بنشر تفاصيل الوظائف المعلن عنها في الجهات السبع، ورابط التقديم لها فيما يلي :

أولا : مسابقة تعيين معلم فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

العدد المطلوب :

11 ألفا و114 معلم مساعد فصل

صفوف التدريس: الصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات.

رابط التقديم على وظيفة معلم مساعد فصل

وأتاح الجهاز الرابط التالي، للتقديم عليه في مسابقة وظيفة معلم مساعد فصل :

Https://jobs.caoa.gov.eg

وأعلن الجهاز، من خلال بيان له شروط شغل الوظيفة للمتقدم لها وهي :

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

8. أن يجتاز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة»

مسابقة تعيينات وظائف البريد

العدد المطلوب : 900

رباط التقديم، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وهو:

Https://jobs.caoa.gov.eg

التخصصات المطلوبة

- مهندسون وعددهم 19 في التخصصات التالية:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

- أخصائيو بريد وعددهم 861

في التخصصات التالية:

- أخصائي بريد.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- - محامون قانونيون بالدرجة الثالثة وعددهم 20

ثالثا: مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي بوزارة العدل

رابط التقديم للوظائف وهو : Https://jobs.caoa.gov.eg

عدد المطلوبين للتعيين بالبريد المصري: 81

التخصصات المطلوبة

- معاون طبيب شرعي معملي

- معاون طبيب شرعي ميداني

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة

- وظيفة حرفي سادس «ب»

- وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»

مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

طريقة التقديم للمسابقة: عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

Https://jobs.caoa.gov.eg

عدد المطلوب تعيينهم: 243

التخصصات- معاون خبير حسابي

- معاون خبير زراعي

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات»

الدرجة الوظيفية: الثالثة

الشروط المطلوبة1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان .

6- أن يكون التقدير العام للمتقدم «جيد»على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبير هندسي حاصل على مؤهل عالي هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير حسابي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

12- أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

13- سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة» .

خامسا: مسابقة تعيينات وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

رابط التقديم للوظائف :

https://jobs.caoa.gov.eg

العدد المطلوب 10 مهندسين

التخصصات المطلوبة «مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة»، بالمستوى الوظيفي الثالث ج ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

سادسا:مسابقة وظائف الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل

رابط التقديم https://jobs.caoa.gov.eg

المطلوب: 96 مهندساً في تخصصات مختلفة

التخصصات:

مهندس ميكانيكا

- مهندس كهرباء

- مهندس تصميم مدني

- مهندس تصميم معماري

- مهندس اتصالات

- مهندس كهرباء حاسبات

- مهندس إشارات

-مهندس أبحاث تربة

- مهندس طرق

- مهندس تنفيذ

- مهندس عطاءات وعقود

- مهندس حصر ومستخلصات

- مهندس مبان

- مهندس مراقبة جودة

- مهندس مساحة

- مهندس بحوث

- مهندس ميكاترونيك.

- خريجين في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث «ج»، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

سابعا: مسابقة وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل

رابط التقديم على الوظائف: https://jobs.caoa.gov.eg

العدد المطلوب 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 47 لسنة 1973

الشروط العامة للتقديم في المسابقات الـ«7»

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان، ماعدا مسابقة وزارة التعليم، تقبل حتى 40 عاما

6. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

7. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

8. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

9. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

10. سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:

- البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.