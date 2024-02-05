مصدر: رابط بوابة الوظائف الحكومية يعمل بكفاءة.. التقديم من هنا

كشف مصدر حكومي مختص، أن موقع بوابة الوظائف الحكومية، يعمل بكفاءة عالية ويستقبل جميع طلبات التقديم في الـ7 مسابقات وظائف حكومية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موقع بوابة الوظائف الحكومية يعمل 24 ساعة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الراغبين في التقديم في المسابقات للوظائف الحكومية، يستطيعون الدخول على الروابط التي أعلن عنها الجهازعلى مدار الـ24 ساعة، لافتة إلى أن الجهاز خصص إدارة تضم طاقم دعم فني على أعلى مستوى وظيفتهم حل أي مشاكل تتعلق بالرابط، أو الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية على مدار الساعة.

وحث المصدر الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها، بسرعة الدخول على الرابط للتقديم، قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدا أن موعد غلق باب التقديم لهذه الوظائف سيكون بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 15 فبرايرالجاري، ولن يتم إجراء أي مد فترة التقديم مرة أخرى، حيث سبق وقرر الجهاز المد من يوم 31 يناير إلى 15 فبراير 2024.

رابط التقديم للوظائف الحكومية في 7 جهات حكومية

ونوه المصدر بأن رابط التقديم للوظائف الحكومية في 7 جهات حكومية هي، مسابقة معلم مساعد فصل، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومصلحة خبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، ومركز تخطيط و استخدام أراضي الدولة، والنقل الداخلي والخارجين والهيئة القومية للأنفاق.

وأكد المصدرأن رابط التقديم للوظائف الحكومية بالجهات السبع الذي يتم تنشيطه، وصيانته ومتابعته على مدار الساعة بموقع بوابة الوظائف الحكومية، هو:

https://jobs.caoa.gov.eg/