طرق إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024.. في 5 خطوات سهلة

أتاحت بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة الماضية، مجموعة متعددة من الوظائف، أبرزها وظائف البريد المصري، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى محاولة معرفة طرق إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

طرق إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024

تتمثل طرق إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024 في طريقتين اثنتين، وهما كالتالي:

الطريقة الأولى:

انتقل إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية على الإنترنت من هنـــــــــــــــــا، ثم اتبع الخطوات التالية:

- انقر فوق «تسجيل حساب جديد».

- أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

- اختر كلمة مرور قوية.

- أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

- انقر فوق «إنشاء حساب».

الطريقة الثانية:

- انتقل إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية على الإنترنت من نفس الرابط السابق.

- انقر فوق «تسجيل الدخول».

- انقر فوق «إنشاء حساب جديد».

- أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الاسم، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

- اختر كلمة مرور قوية.

- أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

- انقر فوق «إنشاء حساب».

نصائح لإنشاء حساب قوي

بعد إنشاء حسابك، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، يمكنك بعد ذلك البدء في البحث عن الوظائف المتاحة والتقدم لها، وفيما يلي بعض النصائح لإنشاء حساب قوي على بوابة الوظائف الحكومية:

- استخدم اسم مستخدم فريدًا يسهل تذكره.

- اختر كلمة مرور قوية تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز.

- لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص آخر.

وبعد توضيح طرق إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية 2024، ننوه إلى أنك إذا تعرضت لنسيان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، من خلال النقر على «تسجيل الدخول» ثم انقر فوق «نسيت كلمة المرور»، وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول ثم انقر فوق «إرسال»، وستتلقى بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية تحتوي على رابط لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.