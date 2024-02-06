فريق بحثي بجامعة القناة ينجح في تحويل النفايات العضوية لألواح غذائية

نجح فريق بحثي بكليتي الزراعة والعلوم بجامعة قناة السويس، في إتمام بحث علمي لتحويل النفايات العضوية إلى ألواح غذائية، للعمل على تقديم عدة حلول في قضية الأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم القضايا.

وقال بيان لجامعة قناة السويس، إن البحث فاز بالمركز الأول للنسخة الأولى من مسابقة الإيسيسكو، وضم كلا من الدكتور أحمد ريان قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة، والدكتورة أميرة محمد المدرس المساعد بقسم علوم بحار بكلية العلوم.

توفير الإمكانيات المتاحة لدعم البحث العلمي

وأكد الدكتور ناصر مندور أستاذ الحشرات الاقتصادية والمكافحة البيولوجية، عميد كلية الزراعة جامعة قناة السويس، في بيان، أن الفريق بذل مجهودا كبيرا تصدرت به الجامعة الأبحاث المقدمة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تألو جهدًا في الاهتمام بالبحث العلمي ودعم الباحثين، مع حرصها على توفير الإمكانيات المتاحة من أجل الارتقاء بالمنظومة البحثية والعلمية بالجامعة.

مندور: المخلفات الحيوية تحدي كبير

وقال مندور، إن قضية المخلفات الحيوية ومخلفات مصانع الأغذية تمثل تحديات كبيرة على الاستدامة البيئية والكفاءة الاقتصادية والأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه مع استمرار نمو السكان، تصبح الحاجة إلى ممارسات مستدامة في إنتاج الأغذية واستهلاكها ملحة بشكل متزايد.

وتابع: «تعتبر مخلفات الأغذية الثانوية ذات أهمية قصوى بسبب احتوائها على كميات كبيرة من البروتينات والدهون والعناصر المعدنية والمركبات النشطة حيويا والألياف الغذائية، ويعد نقص البروتين وسوء التغذية المرتبط به أحد المشكلات الخطيرة في معظم البلدان النامية.