مراسلة «القاهرة الإخبارية»: المستوطنون الإسرائيليون أحرقوا غرفا زراعية في جنين

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتحامات الإسرائيلية لا زالت مستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية من الشمال وحتى الجنوب، ويتم كذلك اقتحام القرى والمخيمات سواء في وضح النهار أو في جوف الليل.

ارتقاء شهيد بالضفة الغربية

وأضافت «السلامين» خلال مداخلتها مع الإعلامية هاجر جلال على قناة «القاهرة الإخبارية» أن مجمل الأوضاع في الضفة الغربية حتى الآن لا زالت متوترة، مشيرة إلى ارتقاء شهيد فلسطيني حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد أطلقت عليه قوات الاحتلال النار عند حاجز «بيت بوريك» في نابلس.

الشهيد بحوزته قداحة وسكين فاكهة

وتابعت أن المواطن الفلسطيني المغدور يزف الآن شهيدا، وقد ادعت قوات الاحتلال أن الشهيد كان قد أطلق النار على جنود الاحتلال وقام بعملية طعن على هذا الحاجز، لكن برغم ادعاء الاحتلال أنه أطلق النار لكن الصور التي اُلتقطت له أوضحت أن بحوزته «قداحة» وسكين يستخدم في تقطيع الفواكه.

وأشارت «السلامين» إلى أن المستوطنين الإسرائيليين أحرقوا غرف زراعية بـ«ظهر العبد» بجنين، وأن ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية أقل ما يوصف به هو «الجنون».