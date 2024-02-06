رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس

يبحث طلاب الإعدادية في البحر الأحمر عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر، بعدما اعتمدها اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، بنسبة نجاح 71%، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إلى أن أعمال لجنة الكنترول والتصحيح جاءت في مصلحة الطالب وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 70%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.7%، والصم وضعاف السمع 100%، والمكفوفين وضعاف البصر 100%، والتلمذة الصناعية 100% .

بالاسم رقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية

وتنشر «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط هـنـا.

محافظ البحر الأحمر يهنئ الناجحين

ومن جانبه قدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، التهنئة للطلاب الناجحين، وأشاد بمجهودات هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في خدمة العملية التعليمية، وجميع العاملين بالإدارات التعليمية السبعة بمدن المحافظة.