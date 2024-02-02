بدء تلقي التظلمات لطلاب الشهادة الاعدادية في الجيزة.. إلكترونيا لمدة أسبوعين

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة بدء تلقي التظلمات إلكترونيا للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية «نصف العام» للعام الدراسي 2023-2024، وذلك لمدة خمسة عشر يوما.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

خطوات التظلم

1/ يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم الكترونيا وطباعته وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني

الموقع https://www.gizaedu.net

2/ يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الالكترونية على أن يتم سداد الرسوم المقررة وقدرها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة بمقر اللجنة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون موجود مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

3/ بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل

4/ في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .