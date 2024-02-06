محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%، والإعدادية المهنية بنسبه نجاح 86.7%، والصم وضعاف السمع بنسبة 100%، والمكفوفين وضعاف البصر بنسبة 100% والتلمذة الصناعية بنسبة 100% بحضور السيد هشام منير عبدالغني مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

و قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء إن عملية التصحيح تمت بكل دقة وجاءت في صالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

محافظ البحر الأحمر يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية

وقدم محافظ البحر الأحمر التهنئة للطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق مشيدا مجهودات قيادات مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها بالبحر الأحمر على الجهد المبذول حتى إعلان النتيجة.