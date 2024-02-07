سائح ألماني وزوجته يحتفلان بقضاء 500 ليلة في مرسى علم: مدينة جميلة

تحتل مرسى علم جنوب البحر الأحمر، مكانة كبيرة في قلوب السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، ويزورها بعضهم أكثر من مرة، حيث يتوافد على زيارتها آلاف السياح عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، خاصة من الجنسية الألمانية التي تعد الأكثر وصولا إلى المدينة.

سائحان ألمانيان يحتفلان في مرسى علم

من بين هؤلاء السائحين الألماني «كلوس» وزوجته «أنجليت»، حيث زارا مرسى علم أكثر من مرة، وقررا الاحتفال بمناسبة قضاء 500 ليلة في فنادق ومنتجعات المدينة، من خلال حفل على أحد شواطئ مرسى علم.

وأكد «كلوس» في تصريحات لـ«الوطن»، سعادته بتواجده في مرسى علم التي يعشقها ويتردد عليها 4 مرات في السنة، مؤكدا أن مصر وطنه الثاني ويحبها ويحب المصريين.

فيما قالت زوجته «أنجليت»، إنها تعشق مرسى علم، حيث الأجواء الدافئة والطقس المعتدل، وتحب المصريين، قائلة إنهم شعب عطوف وودود ويحب الفكاهة، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن»، أن لديهما أصدقاء من المصريين، ويتبادلون التهاني في الأعياد والمناسبات الأخرى بشكل مستمر، كما أنها تدعو مواطنيها لزيارة مرسى علم التي وصفته بـ«الجميلة».

السائحان يزوران مرسى علم 4 مرات في العام

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السائح الألماني كلوس وزوجته أنجليت حرصا على الاحتفال بقضاء 500 ليلة في فنادق مرسى علم، حيث كانا يزوران المدينة السياحية 4 مرات في العام الواحد.

ولفت إلى تجهيز حفل خصيصا بهذه المناسبة السعيدة، بحضور عدد كبير من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على الشواطئ، بمشاركة فرق الأنيميشن وعدد من العاملين بالقطاع السياحي، موضحا أن مرسى علم تستقبل على مدار الأسبوع الجاري ما يقرب من 21 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، بينهم من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا.