مطار مرسى علم يستقبل 37 رحلة طيران تقل آلاف السياح من دول أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت 37 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال أكثر من 7 ألاف سائح أجنبي على متن 37 رحلة طيران اليوم السبت قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن اكثر الجنسيات وصولا هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأشار إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الأسبوعية بمرسى علم على 109‪ رحلات طيران سياحية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن مرسى علم تعيش موسما سياحيا شتوي ناجح تزامنا مع توافد آلاف السياح يوميا عبر عشرات رحلات الطيران، حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة في مرسى علم عكس الأجواء الباردة في عدد من المدن الأوروبية .