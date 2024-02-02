مطار مرسى علم الدولي يستقبل آلاف السائحين من أوروبا الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، ما يقرب من 21 ألف سائح من جنسيات مختلفة قادمين على متن 109 رحلات سياحية على مدار الأسبوع المقبل، بداية من غد السبت، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار يبين وصول ما يقرب من 21 ألف سائح إلى مرسى علم مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وفرق علاقات عامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

ارتفاع حركة رحلات طيران إلى مرسى علم

وأضاف عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم بزيادة 16 رحلة طيران خلال الأسبوع قادمة من 12 دولة أوروبية.

كما أكد تدفق معدلات وصول الرحلات خلال أشهر الشتاء، وذلك لأن مرسى علم من أكثر المدن دفئا في مصر شتاء، حسب درجات الحرارة المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية.