فنادق مرسى علم تستقبل 12 ألف سائح خلال 48 ساعة

تشهد مرسى علم تدفق آلاف السياح الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، قادمة من مطارات أوروبا، إذ استقبلت فنادق المدينة 62 رحلة خلال 48 ساعة الماضية، فيما تستقبل رحلتين اليوم، إحداهما من النمسا، والأخرى من ألمانيا، لقضاء إجازة الشتاء على شواطئ المدينة التي تعتبر من أكثر المدن دفئا في هذا الفصل.

توافد السياح على شواطئ مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أوضح وصول 62 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا خلال 48 ساعة الماضية، أقلت آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، على رأسهم ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك، فيما يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم رحلتين من ألمانيا والنمسا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال 12 ألف سائح في فنادق مرسى علم

وأوضح «عثمان»، أن فنادق مرسى علم استقبلت أكثر من 12 ألف سائح خلال اليومين الماضيين، وذلك من بين 21 ألف سائح متوقع وصولهم على مدار الأسبوع الجاري لقضاء إجازة الشتاء على شواطئ مرسى علم، لافتا إلى استقبال السياح بواسطة فرق العلاقات العامة بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج خاصة لإسعادهم.

مرسي علم أكثر المدن المصرية دافئا

وذكر الخبير السياحي، أن مرسى علم جنوب البحر الأحمر أكثر المدن دفئا في مصر، لذا هي وجهة سياحية لعدد كبير من السياح في أوروبا لقضاء إجازة الشتاء.