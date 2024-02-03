«السفيرة عزيزة» يستعرض تفاصيل أسبوع الإسكندرية للتصوير.. 8 معارض للجمهور مجانا

قالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، إنّ عروس البحر المتوسط، مدينة الإسكندرية، تنظم حاليًا فعاليات ثقافية مهمة، داعيةً الأسر السكندرية للمشاركة فيها للاستثمار في إجازة منتصف العام الدراسي، في أجواء ثقافية وفنية رائعة، واصفةً الإسكندرية بأنها مهد الثقافات العالمية.

أسبوع الإسكندرية للتصوير

وأضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية جاسمين طه زكي، المذاع على قناة «دي إم سي»، أنّه ينظم هذه الأيام مهرجان أسبوع الإسكندرية للتصوير، ويقام لأول مرة في الفترة من 1 إلى 10 فبراير، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

8 معارض مجانية في كل أنحاء الإسكندرية

وأشارت إلى أن الفعاليات تضم 7 مراكز ثقافية رئيسية في كل أنحاء الإسكندرية لاستضافة هذا الحدث، بجانب 8 معارض جماعية وفردية مجانًا، و40 محاضرة ومجموعة من المصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين بموضوعاتهم المختلفة والمتنوعة، ومغامراتهم في التصوير.

من جانبها، قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، إنّ مصر غنية بالأحداث الثقافية الممتعة، مشيدة بتوقيت تنظيم المهرجان الذي يتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، وهو فرصة لاصطحاب الأسر أولادهم للذهاب للاستمتاع بالفعاليات الثقافية، ليس فقط في الإسكندرية، ولكن في كل المحافظات.