محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إدخال حلفائه لحسم المعركة السياسية والدبلوماسية

قال عبدالغني العيادي، المحلل السياسي، إن الصراع القائم من إسرائيل على قطاع غزة شامل وبه كل التكتيكات الإسرائيلية للسعي إلى حسم القضية لصالحها، موضحًا أن إسرائيل ترد بشكل عسكري ميداني، وتحاول تحقيق هدفها من أجل ربح الحلفاء وإقحامهم في معركة الحسم الدبلوماسي والسياسي.

وأضاف العيادي، خلال مداخلة فيديو عبر «زووم»، في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحسم السياسي في نظر الاحتلال يمر عبر وكالة الأونروا، التي من المفترض أنها وكالة للعمل الإنساني وإغاثة اللاجئين داخل فلسطين وخارجها، متابعًا: «وكالة الأونروا عند الاحتلال بمثابة الحل السياسي والدبلوماسي، وما هو متاح بالنسبة لهم».

واستكمل: «كيف يتم اتخاذ موقف سياسي في هذه الخطورة وهذه اللحظة الدقيقة فيما تعانيه غزة وما يمر به الشعب الفلسطيني بالقطاع، بناءً على التهم الموجهة من جانب هو فعليًا طرف أساسي في الصراع، ففرنسا مثلًا لم تعبر عن وقف الدعم، وألمانيا عبرت عن موقفها تجاه القضية».