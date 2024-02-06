وصول تارا عماد لتلقي عزاء والدتها بمسجد الشرطة

وصلت منذ قليل، الفنانة تارا عماد إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد، استعدادا لتلقي عزاء والدتها المقرر له عقب صلاة المغرب.

وتوفيت والدة الفنانة تارا عماد، السبت الماضي، وجرى تشييع جثمانها بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا، ريهام عبد الغفور، أحمد حاتم، أحمد داوود.

تارا عماد تعلن وفاة والدتها

وكانت تارا أعلنت وفاة والدتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساتها.