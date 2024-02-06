إمام مسجد الحسين في ندوة بمعرض الكتاب: مصر راعية الحضارة والعلماء

حلّ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين ضيفا على معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح وزاره الشباب والرياضة.

وألقى إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، محاضرة عبر فيها عن مدى فرحته وسروره بهذا الإقبال الكثيف على معرض القاهرة الدولي للكتاب والجموع الغفيرة من كل حدب وصوت لتشهد هذا العرس الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

مصر راعية الثقافة

وأشار في محاضرته إلى أن هذه هي مصر «راعية العلم مصر راعية الثقافة مصر راعية الحضارة مصر راعية العلماء في كل المجالات، مصر أخرجت على مستوى العصور والازمان السياسيين والاقتصاديين والعسكريين والمبدعين والمفكرين وعلماء الدين في كل عصر وفي كل مصر».

رسالة إلى الشباب

ووجه عبد السلام رسالة إلى الشباب إلى الاهتمام بالطلب العلم والاستفادة منه وبلوغ ذروة سلامه وان الدولة المصرية تهتم بالشباب وترعاهم وتدفعهم إلى الأمام وتقف بجوارهم جنبا الى جنب لتخرج منهم جيلا قويا فتى يستطيع أن يواكب العالم أجمع في تقدمه وازدهاره.

حذر عبد السلام الشباب من أن ينحرفوا أو أن يلعب أحد الناس في عقولهم وأذهانهم بأفكار متطرفة وهدامه، ولينظروا بعين البصيرة في جمال مصرنا وجمال حضارتنا وجمال أمتنا.