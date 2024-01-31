«الصلاة في حياة الأنبياء».. إمام مسجد الحسين يحذر من التكاسل عنها

تحدث الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، في فيديو له على موقع «فيسبوك» عن الصلاة في حياة الأنبياء، محذرًا من التكاسل عنها.

الصلاة في حياة الأنبياء

قال «عبدالسلام» إنّ سيدنا إبراهيم- عليه السلام، عندما أمره الله- عز وجل- أنّ يأخذ ابنه الرضيع وزوجته، ويذهب بهم إلى الصحراء، قد نفذ ما وجه إليه من أمر الله- عز وجل-، ولم يطلب من الله أن يأتي له بالحراس، مشيرًا أمره الله- سبحانه وتعالى- أنّ يعيش مع مجموعة من الناس ليؤدي الصلاة بسكينه، قائلًا: «رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ».

وأضاف أن سيدنا عيسى- عليه السلام- عندما كان في المهد صبيًا أنطقه الله- عز وجل-، قائلًا «وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا»، مردفا: أوصى الله طفل رضيع بالصلاة وهو لا زال في المهد صبيًا.

وتابع: «سيدنا موسى وسيدنا هارون عندما قررا النزول إلى مصر، أوصاهم الله بوصية، هي أن يجعلوا منازلهما مساجد، وأي إنسان يدخل منازلهما فليصل»، قائلًا في كتابه الكريم: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً».