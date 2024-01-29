إمام مسجد الحسين يقدم نصيحة لمتابعيه: هكذا تتعامل مع من يأذونك

قدم الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد «الحسين»، نصيحة لمتابعيه عبر «فيسبوك»، تتعلق بكيفية التعامل مع الأشخاص الذي يؤذون الناس بالكلام.

واستشهد إمام مسجد الحسين، عبر فيديو، بالآية القرآنية في قوله تعالى «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ»، هذا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبره أنه يعلم أنه صدره، يضيق بما يقولون عليه من كلام، قالوا عليه كاهن ومجنون وشاعر وكذاب.

وأضاف أنه يوجد ناس متخصصون يتكلمون عليك بما ليس فيك، فنصح الله الرسول الكريم قائلا: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ»، فالسجود والتسبيح هو الحل الأمثل لتلك المشكلة.

وسرد الدكتور عبدالسلام حديثا بين الله والنبي موسى عليه السلام حيث قال موسى: يارب إن الناس يتكلمون علي يقولون في ما ليس في، فلا تجعلهم يتكلمون علي فقال الله يا موسى لم أجعلها لنفسي أأجعلها لك؟

وتابع عبداالسلام أن الناس لم يتركوا حتى الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن له صاحبة وله ولد ويده مغلولة تعالى الله عما يصفون، وبالرغم من ذلك قال الله يا موسى لم أجعلها لنفسي.كيف تتعامل مع أعدائك؟

وختم الدكتور عبدالسلام نصيحته لمتابعيه بقول الله عز وجل: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ».