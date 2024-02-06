راتب خيالي.. كم سيتقاضى حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر | عاجل

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن راتب حسام حسن بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا.

كم سيتقاضى حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» إن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيتقاضي راتبا شهريا يقدر بمليون جنيه.

حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وكان «الوطن سبورت» قد أكد من خلال مصادره الخاصة بأن اتحاد الكرة قرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد مناقشات مكثفة من جانب أعضاء الجبلاية.

فيما استقر اتحاد الكرة على تعيين إبراهيم حسن مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، ووليد بدر مديرًا إداريًا، مع إمكانية تواجد علاء ميهوب في الجهاز كمشرف عام على المنتخب، وأبدى «العميد» موافقته على تواجد محمد يوسف في منصب المدرب العام، بشرط موافقة الأخير.

وبينما رشح اتحاد الكرة أحمد الكاس للعمل في الجهاز الفني الجديد، وسيد معوض كمدرب وطارق سليمان في منصب مدرب حراس المرمى، طلب حسام حسن ضم طارق سليمان الذي يعمل معه في الجهاز الفني لفترات طويلة، كمدرب عام وسعفان الصغير كمدرب لحراس المرمى.