تدريبات مكثفة لناشئي مركز المصارعة في المشروع القومي للموهبة بالدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن عمل تدريبات من أجل ناشئي مركز المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في استاد المنصورة الرياضي اليوم الثلاثاء 6 فبراير.

تدريب لاعبي المشروع القومي للموهبة

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن التدريب في محافظة الدقهلية يتضمن تدريب اللاعبين في مركز ناشئين مركز المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

وتضمن التدريب مجموعة من تمارين تقوية عضلة الرقبة، وتمرينات أرضية، واستخدام تدريبات الأداء الفني في تطوير مستوى الأداء البدني، مؤكدة أن التدريب جرى تحديد موعد ثابت له لمدة ساعتين على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة أسبوعيا لزيادة الجانب المهاري للاعبين استعدادا للبطولات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، أهم المشروعات لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وواحد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل بها.