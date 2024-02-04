خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية
كتب:
آية حسنين
02:35 م | الأحد 04 فبراير 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية
يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية إلى معرفة خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، خاصة بعد قيام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باعتماد النتيجة أمس السبت بنسبة 93%.
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية
وكشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية كالتالي:
- التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
- دفع تكاليف المادة الواحدة في التظلم وهي 35 جنيها في مكتب السكرتير.
- تحديد موعد من أجل عمل التظلم.
- التوجه في الموعد المحدد إلي مديرية التربية والتعليم بالمنصورة.
- عمل التظلم في الكنترول.
استرداد قيمة رسوم التظلمات
وأكد «شعبان» أنه في حال ظهرت درجات للطالب يحصل عليها مع رد تكاليف التظلم، وذلك لمدة 15 يوما بداية من 4 فبراير الجاري.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية
ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية من هـنـا، مع كتابة الاسم ورقم الجلوس.