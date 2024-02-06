يتطلع عدد كبير من الطلاب لمعرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية، إذ يجري الإعلان عنها فور اعتمادها، وإتاحتها من خلال رابط محدد من قبل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية

وأكد الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية ل«الوطن» أنه يجري اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الدقهلية الأسبوع المقبل من قبل الأزهر الشريف بعد أن تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة.

وأشار إلى أنه سيتاح الدخول على الرابط للحصول عليها بكل سهولة، مضيفًا: «تم التصحيح والمراجعة وشغالين في الوقت الحالي على الرصد، وهيتم اعتمادها في الأسبوع الجاي من الأزهر وإعلانها».

واضاف أنه سيجري إتاحة النتيجة من خلال رابط محدد من هنا، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول علي الرابط

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال اسم المحافظة

- إدخال اسم المعهد

- إدخال رقم جلوس الطالب

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية بدأت يوم 16 يناير واستمرت لمدة أسبوع وانتهت يوم 23 يناير، إذ ادي بها نحو 177109 طالبا وطالبة.