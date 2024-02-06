كيف تحمي نفسك من الإصابة بالبرد؟.. عشبة متوفرة في كل منزل

خلال فصل الشتاء، يصاب الكثيرون بنزلات البرد، وتبدأ الأمراض الفيروسية التي تحتاج لعلاجات طويلة في الانتقال من شخص لآخر، وتسلتزم الجلوس في المنزل بسبب شعورهم بالإرهاق والتعب العام طوال الوقت، ما يجعلهم يبحثون عن طرق للوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.

وقال الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن اليانسون من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة الجهاز التنفسي، والحفاظ عليه من الإصابة بالعديد من الأمراض الفيروسية ومنها نزلات البرد، كما أنه يعمل على تهدئة الكحة وتعزيز صحة المناعة.

وأضاف أن البعض يفضل العلاج بالأعشاب، والذي يأتي بنتيجة جيدة لنزلات البرد وخاصةً في بداية الإصابة بها، وللحماية والوقاية من الإصابة بالكحة والسعال الشديدة، وبالرغم من ذلك يجهل كثيرون أن اليانسون له فوائد عدة كما أنه موجودة في كل منزل، ومنها:

اليانسون مفيد لحالات البرد

- يعد اليانسون من الأعشاب التي يفصل الجميع تناولها، وهو مفيد لنزلات البرد لذا يجب شربه أكثر من مرة خلال اليوم لأنه مهدئ للصدر.

مهدئ للكحة

اليانسون من المشروبات المهدئة للكحة، وتعالج الإلتهابات والألم في الصدر الناتجة من الكحة، بسبب إحتوائها على مضادات الالتهاب.

يعمل على علاج حساسية الصدر

اليانسون يساعد في علاج حساسية الصدر والآلم الناتجة عن نزلات البرد والإصابة بالسعال الشديد.