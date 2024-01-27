4 نصائح للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء بعد تحذير «الأرصاد»

«لا تخرج دون معطفك لأنك ستصاب بالبرد»، جملة شائعة خلال الأيام الحالية، جراء تعرض البلاد إلى منخفض جوي شديد البرودة على أنحاء البلاد، وموجة بارد قارس، بجانب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى والساحلية وشمال الصعيد، وفي تلك الأجواء تزيد فرصة الإصابة بنزلات البرد، وهناك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار لتفادي الإصابة، وخاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من حجب أشعة الشمس اليوم.

حجب أشعة الشمس

وخلال هذه الفترة تتلبد السماء بالغيوم، حسب ما قالته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار اليوم، والتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، الذي يكوّن الكثير من السحب، ويساهم ذلك في حجب جزء من أشعة الشمس.

تحذير الأرصاد من المنخفض الجوي

وبعد تحذير الأرصاد من المنخفض الجوي الذي يحجب أشعة الشمس اليوم، يكون ذلك طقسا مناسبا للإصابة بنزلات البرد الموسمية التي عادة ما تنشأ بسبب برودة الجو، ونستعرض خلال السطور التالية، كيف تحمي نفسك من الإصابة بالبرد ومضاعفاتها مع اختفاء أشعة الشمس.

منخفض جوي يحجب أشعة الشمس اليوم

تكثر الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا، خلال فصل الشتاء، لـ انخفاض درجات الحرارة، حيث تكون فيروسات الأنف معدية لفترات أطول، وتتضاعف بشكل أسرع خلال درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعل انتقاله من شخص لآخر أسهل، وفقًا للدكتورة نهلة عبد الوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة.

ما علاقة الإصابة بالبرد بأشعة الشمس

إذ يعد تعرض معظم الأشخاص لضوء الشمس بشكل أقل خلال فصل الشتاء يكون سبب قوي للإصابة بنزلات البرد باستمرار، لأن الشمس من أهم المصادر التي تضم فيتامين «د»، والذي يكون من ضروريات تعزيز صحة الجهاز المناعي، لعدم الإصابة بالبرد، ويؤثر استنشاق الهواء البارد بالسلب على استجابة المناعة بالجهاز التنفسي.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالبرد؟

- تناول أطعمة غنية بـ فيتامين «د»، مثل الأسماك الدهنية، وسمك التونة وصفار البيض والكبدة والجبن واللحوم الحمراء.

- الحفاظ على تقوية المناعة من خلال الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على السكر المكرر الأطعمة المصنعة والدهنية أو المأكولات النيئة التي تضعف الجهاز المناعي.

- تناول الكركم والقرفة والزعتر والبصل والثوم والحساء والخضار المطبوخ، والأطعمة الغنية بالزنك وبـ فيتامين «C»، مثل البروكلي والكرنب والقرع واللفت.

- أغلق منافذ الهواء لأنها مصدر لدخول الهواء البارد، حتى لا تتعرض للهواء البارد المباشر.