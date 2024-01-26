الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تضرب 21 محافظة اليوم وانخفاض درجات الحرارة

تضرب موجة من الاضطراب في الأحوال الجوية أغلب المحافظات، مما جعل الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة والتي تتساقط على نحو 21 محافظة بمختلف أرجاء البلاد، فضلًا عن نشاط الرياح الذي يُزيد من الإحساس ببرودة الطقس في أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من الطقس في الأيام المقبلة خصوصًا بدءًا من الإثنين القادم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، والأمطار الغزيرة التي تحذر منها الأرصاد الجوية، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار، وتوقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم، طقسًا مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائل للدفء على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، يصبح شديد البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء لتتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن تكون الصقيع على المزروعات في الوادي الجديد ووسط سيناء.

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة

وتحذر الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار غزيرة على أغلب المحافظات، إذ يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة بدءًا من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، ووصولًا إلى شمال الصعيد، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على بعض المناطق بأقاليم شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة على محافظات ومدن شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، ووسط سيناء، وخليج السويس، تقل حدتها مع التقدم للداخل لتصبح خفيفة في القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

وتضمنت قائمة أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، 21 محافظة وهي الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والقليوبية، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وغرب قنا، والأقصر، ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى بجميع المحافظات كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية.. العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء.. العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد.. العظمى 20 والصغرى 8.

جنوب الصعيد.. العظمى 21 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

واعتبارًا من الإثنين 29 يناير الجاري، من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، كما تنشط حركة الرياح لتُزيد الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.