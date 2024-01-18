الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق.. اعرفها

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل 2024، موضحاً أن الوظائف تشمل مهندس تصميم مدنى ثالث ومهندس أبحاث تربة ثالث ومهندس إشارات ومهندس اتصالات ومهندس ميكاترونيك وأخصائي شئون مالية ومهندس تصميم معماري ومهندس حصر ومستخلصات ومهندس عطاءات وعقود ومهندس مراقبة جودة ومهندس مبان ثالث وهندس تنفيذ ومهندس طرق ومهندس كهرباء ومهندس كهرباء حاسبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل 2024

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* إيصال الإيداع البنكي

*كارنيه نقابة المهندسين

*صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للإنفاق (وجهين بحسب الأحوال)

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع و في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

وأكد أنه في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب و في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويمكن التقديم من هنا