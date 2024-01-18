فتح الآن.. بدء التقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024

بدأ الآن التقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسمياً، موضحا أن التقديم يتم من خلال بوابة الوظائف الحكومية حتى يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل، حيث يمكن الاطلاع على جميع الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024

وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

- مهندس تصميم مدنى ثالث ج (تعيين)- مهندس أبحاث تربة ثالث ج (تعيين)- مهندس إشارات ثالث ج (تعيين)- مهندس اتصالات ثالث ج (تعيين)- مهندس ميكاترونيك ثالث ج (تعيين)- مهندس ميكانيكا ثالث ج (تعيين)- أخصائي شئون مالية ثالث ج (تعيين)- مهندس مراقبة جودة ثالث ج (تعيين)- مهندس مبان ثالث ج (تعيين)- مهندس تنفيذ ثالث ج (تعيين)- مهندس تصميم معماري ثالث ج (تعيين)- مهندس حصر ومستخلصات ثالث ج (تعيين)- مهندس عطاءات وعقود ثالث ج (تعيين)- مهندس بحوث ثالث ج (تعيين)- مهندس مساحة ثالث ج (تعيين)- مهندس طرق ثالث ج (تعيين)- مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين)- مهندس كهرباء حاسبات ثالث ج (تعين).

وظيفة مهندس أبحاث تربة ثالث

وأوضح الجهاز المركزي، أن وظيفة مهندس أبحاث تربة ثالث تأتي ضمن إدارة أبحاث التربة التابعة للإدارة العامة للبحوث الفنية والغرض من الوظيفة القيام بأبحاث واختبارات التربة (المعملية والبحثية الميدانية) وإعداد التقارير الفنية عنها، والقيام بعمل المعاينات والجسَّات على الطبيعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التي تمكِّن من اختيار أجود الأماكن وأنسبها لإقامة مشروعات الهيئة.

المهارات المطلوبة

وعن المهارات المطلوبة تتمثل المهارات الأساسية في المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والمعرفة الكافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل. أيضا المهارات الفنية مثل القدرة على العمل ضمن فريق العمل وتحمل المسؤولية وتفعيل القرارات وحل المشكلات والمعرفة الكافية بتصميم الأساسات.

ويمكن التقديم من هنا