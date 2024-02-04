آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024، التي تشتمل على أكثر من تخصص مثل: مهندس ميكانيكا، ومهندس مساحة، ومهندس بحوث، ومهندس ميكاترونيك، ومهندس حصر ومستخلصات، ومهندس مبان، ومهندس إشارات.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ آخر موعد للتقديم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024، هو يوم 15 من شهر فبراير الجاري، موضحًا أنه جرى فتح باب التقديم يوم 1 من نفس الشهر، وضمن الوظائف المتاحة مهندس تصميم معماري، ومهندس اتصالات، ومهندس طرق، ومهندس مراقب جودة، ومهندس تنفيذ، فضلاً عن أخصائي شئون مالية.

وأكّد أن إجمالي الوظائف المتاحة 101 وظيفة، مشددًا على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بالشروط المطلوب للتقديم، واستيفاء الأوراق المطلوبة، واجتياز الامتحانات والاختبارات المقررة.

شروط وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024

ونوه إلى أن شروط التقديم هي ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عامًا، ومؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص مدني، ومؤهل هندسي عال، ألا يقل التقدير عن جيد جدًا.

المستندات المطلوبة في وظائف الهيئة القومية للأنفاق

وتشتمل المستندات المطلوبة الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول سارية، والرقم القومي وجه ثاني سارية، والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.